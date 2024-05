Senado aprova suspensão da dívida do RS com a União por três anos

O Senado aprovou nesta quarta-feira, por 62 votos a zero, o projeto de lei complementar do governo Lula que suspende a dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos. O texto vai à sanção presidencial.

Sob relatoria de Paulo Paim (PT-RS), presidente da comissão temporária do Senado que monitora a crise climática no Rio Grande do Sul, o texto dá um fôlego de 23 bilhões de reais aos cofres do estado, que não precisará pagar 11 bilhões de reais do principal da dívida e 12 bilhões de reais em juros durante o período.