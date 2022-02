Senado aprova fim de sigilo em gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado aprovou, nesta terça, requerimento para que o governo preste informações sobre os gastos da Presidência da República com os chamados cartões corporativos.

O pedido, feito pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), é dirigido ao ministro da Secretaria-Geral e solicita informações detalhadas sobre todas as despesas lançadas nos cartões entre 2019 e 2021, incluindo nome e CPF do portador, responsável por autorizar o gasto, nome e CNPJ do favorecido, e valor pago.

“Em desobediência aos princípios constitucionais e a decisões do STF, a Presidência tem se recusado a fornecer as informações sobre o uso destes cartões, atribuindo o rótulo de ‘sigiloso’ às informações de gastos da Presidência com os cartões”, diz trecho do requerimento.

De acordo com a petição de Contarato, é dever do Congresso processar e julgar as contas do Executivo que, por sua vez, não pode sonegar as informações.

Conforme divulgado pelo jornal O Globo, entre 2019 e 2021 foram gastos, aproximadamente, 30 milhões de reais nos cartões corporativos. As despesas de 2021 alcançaram o valor de 11,8 milhões de reais, um valor superior ao montante anual registrado nos últimos oito anos.