Senado aprova empréstimo de US$ 40 milhões para Maceió

O Senado aprovou nesta terça-feira um empréstimo de 40 milhões de dólares do Fonplata ao município de Maceió, com garantia da União. O relator da proposta foi Rodrigo Cunha (Podemos-AL), aliado de Arthur Lira e do prefeito da capital de Alagoas, João Henrique Caldas (PL).

“Toda ajuda, toda movimentação, toda força positiva para que o município consiga ultrapassar esses grandes desafios oriundos de uma exploração indiscriminada do mineral sal-gema pela empresa Braskem, que causou um dano gigantesco na cidade de Maceió, será necessária”, disse o senador.

Cunha trava uma disputa pública com Renan Calheiros em torno da CPI da Braskem. Foi contra a leitura do requerimento de criação da comissão de inquérito sob o argumento de que o cacique emedebista causaria confusão entre os papéis de investigador e investigado.

Com a decretação de emergência em Maceió diante do risco de colapso de uma mina da petroquímica no bairro Mutange, Cunha passou a defender a instalação do colegiado, mas sem a participação do rival político.

Os recursos do empréstimo do Fonplata (constituído com dinheiro de Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai), segundo o relator do projeto, servirão para “melhorar a qualidade de vida dos maceioenses, criar um sistema mais efetivo de prevenção a desastres e, também, melhorar nossa infraestrutura urbana”.

Do total, a capital de Alagoas receberá só 432.441,34 dólares ainda neste ano. Em 2024, serão 12,1 milhões de dólares em desembolsos ao caixa municipal, seguidos por 13,2 milhões de dólares em 2025, o mesmo valor em 2026 e 1,1 milhão de dólares em 2027.