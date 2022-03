Senado aprova auxílio-gasolina e fundo para frear alta dos combustíveis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado aprovou, há pouco, por 61 votos a 8 votos, o projeto que cria a chamada Conta de Estabilização dos Preços dos combustíveis (CEP), um fundo com o objetivo de frear a alta dos preços administrados pela Petrobras.

A proposta abre caminho para a ampliação do auxílio-gás, ampliando o alcance do benefício que custeia parte do botijão de gás, e cria o auxílio-gasolina, destinando um “vale” nos valores de 100 reais e 300 reais para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos.

Nesta quinta, a estatal informou que o valor da gasolina sofrerá um aumento de 18,8%. Já o diesel enfrentará uma alta de 24,9%. A aprovação do fundo de estabilização se dá em meio à disparada dos preços do petróleo no mercado internacional.