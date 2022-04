Senado aprova auditoria do TCU no MEC após denúncias de corrupção

A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou na tarde desta terça o requerimento para que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria no Ministério da Educação.

Os senadores querem esclarecer supostas irregularidades na liberação de recursos da pasta — denúncias de corrupção levaram à demissão do ex-ministro Milton Ribeiro, há duas semanas.

Mais cedo, três prefeitos confirmaram as denúncias na gestão de Ribeiro no MEC. Interrogados pela Comissão de Educação, também do Senado, eles relataram ter recebido de dois pastores evangélicos pedidos de propina para facilitar a liberação de recursos do FNDE, o fundo administrado por um apadrinhado de Ciro Nogueira.

Em depoimento à PF na última semana, o ex-ministro confirmou que o presidente Jair Bolsonaro lhe pediu para receber um dos pastores acusados de intermediar a liberação de verbas do MEC a prefeitos em troca da cobrança de propina, segundo relatos feitos por alguns desses políticos.

A PF apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência na gestão de Milton Ribeiro em inquérito aberto por ordem do STF. O ex-ministro também foi convidado para comparecer à Comissão de Educação do Senado para falar sobre o assunto, mas não foi.