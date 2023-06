Senado aprova arcabouço fiscal com exceções e margem para mais gastos

O Senado aprovou nesta quarta-feira o novo arcabouço fiscal por 57 votos a 17. O relatório de Omar Aziz (PSD-AM) livrou o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e despesas em ciência, tecnologia e inovação das limitações do substituto do teto de gastos.

Já no plenário, Aziz acatou uma emenda que autoriza o Executivo a incluir despesas “condicionadas” no Orçamento de 2024 com base na projeção do mercado financeiro para a inflação no segundo semestre deste ano. Elas só poderão ser executadas se a estimativa se confirmar.

Segundo o governo Lula, a apuração da inflação no intervalo de julho de 2022 a junho de 2023 para correção dos gastos de 2024 poderia rebaixar o limite de despesas do arcabouço em até 40 bilhões de reais.

Com as mudanças, o novo marco fiscal terá de ser votado novamente pelos deputados. Ao Radar, o relator do projeto na Câmara, Claudio Cajado (PP-BA), disse que será difícil reverter as inovações feitas pelo Senado, sob pena de a Casa ficar com pecha de “malvada”.

Continua após a publicidade

Siga