Seminário internacional sobre 5G em SP terá um dos fundadores da internet

Promovida pelo Ministério das Comunicações, a primeira edição do Seminário 5G.BR será realizada em São Paulo, no próximo dia 11, vai discutir o alcance da transformação da tecnologia 5G na economia e nos setores produtivos do Brasil.

O evento terá como principal palestrante o matemático e engenheiro americano Vint Cerf, um dos fundadores da internet no mundo — ele foi um dos responsáveis pela criação do conjunto de protocolos de comunicação em rede.

O seminário terá a participação de profissionais do setor em quatro painéis, sobre temas como os avanços da conectividade, revolução na indústria e na economia e desenvolvimento sustentável.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por este formulário. O evento também terá uma exposição interativa e aplicações da tecnologia 5G. Depois de São Paulo, Porto Alegre, Natal, Manaus e Brasília receberão as próximas edições do seminário. A programação completa está disponível na página do evento.