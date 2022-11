Semana decisiva para transição tem PEC e nomes na Defesa

A semana será decisiva para o gabinete de transição do governo Lula. Nesta segunda, o grupo apresentou à Secretaria-Geral da Mesa do Senado o texto da PEC necessária para garantir o pagamento do auxílio de 600 reais já nos primeiros dias de janeiro e que retira o benefício social do regime do teto de gastos por quatro anos.

Integrante do grupo de Economia da transição, o ex-ministro Nelson Barbosa afirmou que a PEC precisou ser protocolada nesta segunda ainda no Senado para “cumprir todos os prazos e ser aprovada ainda este ano”. A proposta precisa receber 27 assinaturas para ganhar um número de registro e poder ir a votação.

Além da articulação pela PEC, a transição deve definir também nesta semana os últimos nomes de grupos de trabalho que ainda não tiveram integrantes divulgados, caso, por exemplo, do GT de Defesa.