Semana de Inovação discute formas de enxugar a máquina pública

A 8ª edição da Semana de Inovação 2022, que termina nesta quarta, discute neste ano formas de inovação que levem o governo a reduzir o número de servidores públicos na máquina a partir do uso de inteligência artificial e automação de processos.

Diferentes experiências de inovação serão apresentadas, como um software que resume documentos, manda e-mail e cria tabelas de Excel, tudo de forma automatizada. Os técnicos da Escola Nacional de Administração Pública, organizadora do evento, acreditam que, se todas as inovações em discussão forem implementadas, isso significaria uma redução de até 200.000 servidores até 2050.

“Precisamos de um Estado resoluto, responsivo e ágil, para que possamos resolver grandes problemas, como pobreza, desigualdade, estagnação econômica, transição energética, crise de confiança e degradação do meio ambiente. Apenas um setor público sem medo de criar, junto com o setor privado e entidades não estatais, será capaz de guiar a sociedade rumo ao desenvolvimento”, diz o presidente da Enap, Diogo Costa.

A Semana de Inovação já conta com palestrantes confirmados, entre eles, Audrey Tang, mi-nistra digital de Taiwan; E. Glen Weyl, fundador da Radi-calxChange; Eli Dourado, pesquisador sênior do Center for Growth and Opportunity da Utah State University; Vera Monteiro, pro-fessora da FGV Direito SP; e Debora Garofalo, coordenadora do Centro de Inovação da Secre-taria de Educação do Estado de São Paulo.