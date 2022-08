Sem Zema, Bolsonaro faz investida eleitoral em Minas nesta sexta

Na semana em que o PL oficializou a candidatura de senador Carlos Viana ao governo de Minas Gerais para dar palanque a Jair Bolsonaro, o presidente viaja na tarde desta sexta em Montes Claros, no norte do estado.

Sem o apoio do líder nas pesquisas, o governador Romeu Zema, a investida eleitoral sobre os mineiros é considerada determinante na cúpula da campanha para a reeleição de Bolsonaro, já que Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores. O presidente está atrás de Lula nas pesquisas realizadas no estado.

Em Montes Claros, Bolsonaro vai receber o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara dos Vereadores. De acordo com o Planalto, o evento será realizado no Parque de Exposições da cidade, organizado por entidades locais.