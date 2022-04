Sem Moro, Bolsonaro se aproxima de Lula em nova pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta quinta mostra que, sem Sergio Moro na disputa, a vantagem de Lula para Jair Bolsonaro cai para 14 pontos percentuais. O cenário é parecido com o registrado por outras pesquisas nesta quarta.

Lula tem 45% das intenções de voto contra 31% Bolsonaro. Na sequência estão Ciro Gomes (6%), André Janones (2%), João Doria (2%) e Simone Tebet (1%). Nulos e indecisos são 6% cada.

Com Moro na disputa, Lula tem 44% e Bolsonaro aparece com 29%. O ex-juiz tem 6%; Ciro, 5%; Janones, 3%; Doria, 1%; e Tebet, 1%. No levantamento anterior, o atual presidente tinha 26%. Lula registrava os mesmos 44%.

Pesquisa foi realizada com 2.000 entrevistados, face-a-face, entre os dias 1º e 3 de abril de 2022; margem de erro é de 2 pontos percentuais.