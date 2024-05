Sem Lira e Pacheco, Lula leva Barroso e dez ministros ao Rio Grande do Sul

O presidente Lula embarcou há pouco rumo ao Rio Grande do Sul acompanhado por Luís Roberto Barroso, chefe do STF, e dez de seus 38 ministros.

Convidados a integrar a comitiva, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco ficaram em Brasília para comandar votações na Câmara e no Senado — que deve aprovar nesta quarta o projeto que suspende os pagamentos de 36 parcelas mensais da dívida do estado com a União, referendado pelos deputados na noite de terça.

Viajaram com destino à Base Aérea de Canoas os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Múcio (Defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Wellington Dias (Desenvolvimento, e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Nísia Trindade (Saúde), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) — que será anunciado nesta quarta como ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Também estão na comitiva os comandantes das três Forças Armadas, almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha), general Tomás Miguel (Exército) e brigadeiro Marcelo Damasceno (Aeronáutica), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o presidente da Conab, Edegar Pretto.