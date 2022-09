Sem Judiciário independente e imprensa livre não há democracia, diz Rosa

Rosa Weber tomou posse nesta segunda-feira no comando do STF e mandou uma série de recados aos que insistem em colocar em dúvida a legitimidade das instituições democraticamente constituídas no Brasil. Segundo ela afirmou em seu primeiro discurso na presidência da mais alta corte do país, não há democracia sem um Judiciário independente e uma imprensa livre. Ela destacou ainda o caráter laico do Estado brasileiro e pregou o respeito às diferenças como base da nossa sociedade.

“Sejam as minhas primeiras palavras de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do estado democrático de direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas. De estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa. De respeito ao dogma fundamental da separação de Poderes. De rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que, sem um Poder Judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia”, afirmou.

Rosa fez coro ao discurso de Carmén Lúcia, sobre o momento grave do país, principalmente em razão de “maniqueísmos indesejáveis” praticados por setores da sociedade que têm retratado o Supremo como um órgão que atuaria em oposição aos interesses da população em geral. Assim como a sua colega, ela não citou textualmente Jair Bolsonaro ou os movimentos bolsonaristas, hoje as maiores forças de oposição ao STF. Ela afirmou que não é possível que se cogite, em um estado democrático de direito, o descumprimento de ordens judiciais. Ela defendeu que o Supremo deve, sim, dar a palavra final em questões constitucionais, mesmo que seja para errar. Ela afirmou que a sua gestão será baseada no respeito à Constituição.

“Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a esta Suprema Corte pela Constituição. Constituição que nós, juízes e juízas, juramos obedecer.”

Coube ainda em seu discurso uma defesa do TSE, tribunal do qual a ministra já foi presidente em 2018. Rosa afirmou que “o nosso tribunal da democracia” tem neste 2022 o “comando firme” do ministro Alexandre de Moraes e “mais uma vez garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade dos resultados das urnas”. “E, em fiel observância aos postulados de nossa Constituição, o primado da vontade soberana do povo, que é a fonte real de todo o poder no âmbito das sociedades estruturadas em bases democráticas”, declarou.

A ministra citou ainda durante a sua fala os flagelos da fome e da desigualdade social que têm crescido nos últimos anos no país, além da piora da situação do meio ambiente. “Na comemoração desses 200 anos de independência, também eu neste Brasil multicultural de tantos brasis, que tem em sua diversidade étnica uma de suas grandes riquezas, presto homenagem ao povo brasileiro que não desiste da luta pela sua real independência e busca construí-la a cada dia, com garra e tenacidade, a despeito das dificuldades, da violência, da falta de segurança, da fome em patamar assustador, dos milhares de sem-teto em nossas ruas, da degradação ambiental e da pandemia ainda não totalmente debelada que tantas vidas ceifou”, afirmou a nova presidente do STF.

