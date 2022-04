Sem Freixo, PSOL do Rio tem plano para não desaparecer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PSOL do Rio quer eleger uma bancada forte na Câmara e na Assembleia Legislativa do Estado para compensar a saída de Marcelo Freixo para o PSB.

O político que vai concorrer ao governo era o principal quadro do partido no estado. O diretório estadual desistiu de lançar candidato próprio como fez nas últimas eleições para apoiar seu ex-integrante no primeiro turno.

A legenda pretende eleger oito deputados federais e outros oito estaduais. Entre os federais estão Talíria Petrone, eleita em 2018 para a Câmara dos Deputados, assim como Glauber Braga.

Tarcísio Motta, o vereador mais votado do Rio em 2020, e Monica Benício, viúva de Marielle eleita para a Câmara Municipal no mesmo pleito do seu correligionário, tentarão ir para Brasília como deputados, o mesmo o que fará Chico Alencar, hoje vereador.

O pastor Henrique Vieira, que ficou conhecido nacionalmente por fazer uma participação na música Principia, do rapper Emicida, também tentará se eleger para a Câmara. A ideia é com esses nomes compensar a perda dos cerca de 380.000 votos de Freixo à Câmara em 2018.

Na Alerj, o objetivo é reeleger Renata Souza, Mônica Francisco e Flávio Serafini, além de trazer novos quadros do partido para a casa, como Benny Brioly, a primeira vereadora trans eleita em Niterói, em 2020, e que é alvo frequente de ameaças de morte por isso.

“Nós queremos uma bancada forte até para mostrar que o partido não é só o Freixo. Entenda, o PSOL no Rio tem um carinho e admiração muito grandes por ele, que fez história aqui, mas precisamos continuar ampliando a nossa luta e para isso precisamos de muitos mandatos no legislativo”, disse Tarcísio Motta ao Radar.