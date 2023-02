Sem dar conta da gestão do governo, Lula distrai a plateia com o BC

O Radar mostrou mais cedo que Lula vai completar nesta semana 40 dias de governo com uma marca constrangedora. Enquanto perde tempo brigando com o Banco Central — um órgão independente e que não deveria figurar entre os problemas do chefe do Planalto —, o petista sequer deu conta de despachar com todos os seus 37 ministros.

Para justificar tamanho cabidão de empregos, Lula argumenta que a criação de ministérios tem o papel de conferir importância e legitimidade a interesses de diferentes setores. Os ganhos políticos para determinados segmentos representados no ministério compensariam os gastos com o salário da companheirada.

Aceitando-se tal versão, é possível dizer que Lula assumiu, ao tomar posse, 37 frentes prioritárias de atuação. Deveria, portanto, estar preocupado em conversar com cada um desses ministros, encaminhando ações e metas dos seus tantos ministérios. O Radar mostra que Lula ainda não teve uma reunião de trabalho individual com nove ministros.

Com tantas áreas para se preocupar — e que de fato provocarão prejuízos políticos ao governo, se não forem bem comandadas —, o petista perde tempo fustigando Roberto Campos Neto. É esse o tamanho da falta de visão de Lula.