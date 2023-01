Sem cartão corporativo, Bolsonaro pede dinheiro ao PL — e não leva

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a grana curta, Jair Bolsonaro telefonou nesta semana a aliados do PL para pedir dinheiro. As férias nos Estados Unidos estão custando uma fortuna.

O problema é que não há mais o conforto do cartão corporativo para bancar a agenda do ex-presidente. No telefonema, Bolsonaro queria que o partido antecipasse o salário que ele receberá como empregado da sigla. Nada feito.