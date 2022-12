Sem Bolsonaro, Mourão representa o Brasil em Cúpula do Mercosul no Uruguai

Jair Bolsonaro desistiu de mais uma agenda internacional, que será cumprida por Hamilton Mourão. A Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul ocorre nesta terça em Montevidéu, capital do Uruguai. Além do vice-presidente, a comitiva brasileira contará com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França.

Questionado pelo Radar sobre a orientação que recebeu para o evento, Mourão respondeu que irá “apresentar os trabalhos realizados pelo nosso governo em prol do fortalecimento do Mercosul”.

Bolsonaro já havia abdicado de ir ao Egito para a COP 27, no mês passado. O seu governo foi representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na conferência, que teve Lula como um dos protagonistas. O presidente eleito pediu, inclusive, que o Brasil sedie o encontro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas em 2025.

Desde o breve discurso dois dias após o resultado das eleições, Bolsonaro não falou com a imprensa. Recluso no Palácio da Alvorada na maior parte desse tempo, o presidente saiu poucas vezes — foi a dois eventos militares e a um jantar de confraternização do PL — e não se pronunciou publicamente.