Sem avançar nas reformas, Senado aprova projeto sobre Chamamé

Com as reformas econômicas travadas desde o ano passado no Congresso, o Senado decidiu trabalhar duro nesta semana de pré-carnaval.

O senadores aprovaram nesta quarta o projeto de lei que institui o “título de Capital Nacional do Chamamé para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul”.

Chamamé, explicou a Agência Senado, “é um estilo musical oriundo da Argentina e com influências das culturas paraguaia e guarani”.

A matéria, tão importante ao avanço do país nesse momento de crise, segue para sanção.