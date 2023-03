Sem apoio no Parlamento, Lula se curva a ministro do União Brasil

No mesmo dia em que Arthur Lira disse que Lula não tem apoio nem para aprovar uma matéria simples na Câmara, o presidente decidiu não demitir o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Com o movimento, o petista curvou-se à pressão dos caciques do União Brasil, aliados de Filho, que defenderam durante o fim de semana o ministro, alvo de um rosário de acusações de irregularidades, sendo a última delas ter usado um avião da FAB para supostamente frequentar um leilão de cavalos em São Paulo.

Depois da conversa marcada para esta segunda, Lula não demitiu o ministro e ainda permitiu que o auxiliar anunciasse temas de trabalho no governo e classificasse a reunião com o presidente de “muito positiva”. “Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e ações do ministério. Temos muito trabalho pela frente”, escreveu Filho.