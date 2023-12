Seif pergunta o que Bolsonaro queria que Dino respondesse em sabatina

O senador bolsonarista, Jorge Seif, fez a pergunta que Jair Bolsonaro queria que seus apoiadores fizessem na sabatina de Flávio Dino. Antes de ser governador do Maranhão, o indicado ao Supremo Tribunal Federal, contestou a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Bolsonaro chegou a enviar um vídeo a interlocutores com uma das falas de Dino sobre a segurança das urnas, sugerindo o interesse que ele fosse confrontado sobre isso nas sabatinas do Senado. Há, inclusive, tuítes antigos do ministro da Justiça e Segurança Pública em que Dino questiona a confiabilidade do sistema eletrônico de votação.

“Acho importante haver alguma auditoria, que o voto impresso viabiliza, em somente dois por cento das urnas”, escreveu Dino em 12 de agosto de 2009.

Nesta quarta-feira, Dino disse que as opiniões são antigas e, de lá para cá, o sistema foi modificado.

“Sobre declarações relativas à urna eletrônica, no meu caso, são declarações de quase 15 anos atrás. Evidentemente, a urna eletrônica não é mais a mesma, houve uma série de inovações tecnológicas, por exemplo a biometria, e tanto é que todos nós fomos eleitos por ela, inclusive o senhor”, respondeu o indicado ao STF.

