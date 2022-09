Segurança tem longa lista de itens vetados no 7 de Setembro em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O esquema de segurança para o desfile de 7 de Setembro, na próxima quarta-feira, em Brasília, foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e terá uma série de itens proibidos na Esplanada dos Ministérios, além de interdição do trânsito no local desde o dia anterior.

O público não poderá entrar na área em que estará o presidente Jair Bolsonaro com fogos de artifício e similares; armas em geral; apontador a laser ou similares; artefatos explosivos; sprays e aerossóis; mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar bandeiras, cartazes, etc.; e garrafas de vidro e latas.

Também estarão proibidas armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo; drogas ilícitas; substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo; e armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos (como tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape e brocas). As autoridades ainda poderão acrescentar outros objetos à lista com antecedência mínima de 24 horas da operação.

Os órgãos de trânsito e segurança locais e federais também vão monitorar rodovias para observar a chegada de possíveis caravanas. Até o momento, seis movimentos pró-governo registraram pedidos para realizar manifestações no local.