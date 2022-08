Segurança no 7 de setembro terá 10 mil policiais em Brasília

Será uma autêntica operação de guerra o esquema de segurança em Brasília no 7 de setembro. Mais de 10.000 militares foram

convocados para isolar a capital.

Barreiras serão montadas nos acessos a Brasília para impedir a entrada de caminhões. A ideia é evitar a bagunça vista no ano passado, quando caminhoneiros invadiram a Esplanada e lá ficaram dias a fio à espera do “golpe”.

O ponto de parada dos ônibus com as comitivas bolsonaristas será no Estádio Mané Garrincha, a cinco quilômetros do STF.

As barreiras para o público ficarão na frente do Itamaraty. Policiais infiltrados vão monitorar atos violentos na multidão.