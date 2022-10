Segurança de Zambelli é detido depois de disparar arma em confusão

Atualizado em 30 out 2022, 10h34 - Publicado em 30 out 2022, 10h04

O segurança da deputada Carla Zambelli (PL) foi detido pela Polícia Civil de São Paulo depois de disparar uma arma de fogo durante uma confusão na capital paulista neste sábado.

Zambelli se envolveu em uma discussão na rua por causa de política. Um homem hostilizou a deputada e foi perseguido pela parlamentar, por seu segurança e por alguns apoiadores.

Durante a confusão, Zambelli sacou uma pistola e apontou na direção do homem. Já o segurança da deputada chegou a disparar um tiro para o alto. O segurança foi detido, pagou fiança de um salário mínimo e vai aguardar a audiência de custódia em liberdade.

Segundo a secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o segurança de Zambelli é um policial militar de folga de 46 anos de idade. Ele foi preso em flagrante pelo crime de disparo de armar de fogo. Tanto a arma do policial quanto a da deputada foram apreendidas. Um inquérito foi aberto para apurar “as circunstâncias dos fatos”.

A secretaria negou que Zambelli tenha descumprido a resolução do TSE que proíbe 0 porte de arma de fogo a 100 metros de uma seção eleitoral 48 horas antes do pleito. De acordo com a pasta, a deputada não estava próxima de nenhum local de votação quando sacou a sua pistola no meio da confusão.