Segurança armada acompanhou Bolsonaro o tempo todo na Globo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Jair Bolsonaro teve uma concessão atendida pela Globo na entrevista ao JN. A emissora permitiu que a segurança do presidente entrasse com armas de fogo no antigo Projac.

A emissora tem uma política que proíbe entrada de armas, mas a segurança presidencial bateu o pé. Além de permitir a entrada do armamento, a Globo também deixou Bolsonaro ser acompanhado o tempo todo por um segurança pessoal, inclusive dentro do estúdio em que foi entrevistado por Bonner e Renata Vasconcelos.