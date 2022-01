Seguradoras podem pagar menos ao indenizar segurados, diz STJ

Decisão da Terceira Turma do STJ define que, em casos de perda total, uma seguradora pode pagar ao segurado somente o valor atual do bem, não o valor estabelecido no momento do seguro.

O colegiado negou provimento ao recurso especial interposto por uma seguradora contra decisão que a obrigou a indenizar, no valor total da apólice, uma empresa que teve sua sede e o estoque de mercadorias destruídos por incêndio.

A decisão mostra que o brasileiro agora pagará seguro pelo valor de um bem, mas se precisar utilizar o serviço, apesar de ter pago pelo valor cheio, receberá só o valor do bem já depreciado.

Não está claro se a regra, um presente de início de ano para seguradoras, vale para seguros de carros, celulares, residências…

Pela lógica do STJ, o cidadão fará o seguro de um carro zero, pagará o seguro de um carro zero, mas receberá o valor de carro velho.