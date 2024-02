Segundo semestre deve ser de transição no Banco Central

Caminhando para deixar o comando do Banco Central no fim do ano, Roberto Campos Neto tem dito a interlocutores do meio político que seria importante para o país que o presidente Lula indicasse o futuro chefe da instituição no início do segundo semestre.

Empenhado em garantir uma transição tranquila para o órgão, Campos Neto avalia, segundo esses interlocutores, que o país ganharia com um processo mais alongado de troca de comando.

O chefe do BC acredita que a transição tomará inevitavelmente as atenções do noticiário político e econômico brasileiro e poderá, se feita de forma açodada, criar instabilidades desnecessárias ao país.