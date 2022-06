Secretário do AM diz que não há indício de envolvimento de preso em sumiço

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Mansur, afirmou em coletiva na tarde desta quarta-feira que não há indícios de envolvimento do único suspeito a ser interrogado nas investigações sobre o desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Phillips, na região do Vale do Javari.

A informação foi dada durante coletiva com a Polícia Federal e representantes das Forças Armadas. Ao todo, seis pessoas foram ouvidas, diz Mansur, sendo cinco testemunhas e um suspeito. Segundo a polícia, Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, foi visto por ribeirinhos navegando em uma lancha atrás da embarcação onde os desaparecidos estavam, no último domingo.

“O suspeito, por enquanto, não tem nada a ver ainda. Estamos na investigação e não fizemos a ligação dele com o fato do desaparecimento”, afirmou o secretário, que disse que as forças policiais intensificaram a patrulha na região, aumentando as abordagens.

O suspeito detido foi um dos abordados — ele acabou sendo preso em flagrante por estar com munição de fuzil, de uso restrito das Forças Armadas, e uma pequena quantidade de drogas.

O superintendente da Polícia Federal Leandro Almada declarou que “nenhuma linha investigativa está descartada” e afirmou que tanto a Polícia Civil quanto a PF instauraram inquérito para apurar o desaparecimento.

Os investigadores divulgaram, ainda, que foi apreendido material “suspeito” que pode ter relação com o caso.

Almada assinalou que integrantes da força-tarefa vão se reunir diariamente na parte da tarde para discutir o caso e afirmou que estão participando dos trabalhos 250 homens, duas aeronaves, três drones, dezesseis embarcações e vinte viaturas.