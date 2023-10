Secretário de SP oferece apoio ao Exército para recuperar armas furtadas

Atualizado em 16 out 2023, 14h24 - Publicado em 16 out 2023, 14h23

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse há pouco que está disposto a ajustar o Exército Brasileiro nas investigações para descobrir o paradeiro de 21 armas furtadas do quartel de Barueri, na região metropolitana da capital. Segundo Derrite, o armamento na mão do crime organizado pode causar “um prejuízo muito grande”.

Das armas que sumiram do quartel, 13 são metralhadoras .50, armamento anti-aéreo, com uso exclusivo de militares.

“São armas de grosso calibre, usadas apenas por Forças Armadas, armas de guerra, usadas para derrubar avião, helicóptero, capazes de ultrapassar qualquer tipo de blindagem”, avaliou Derrite.

“De nossa parte, colocar à disposição do Exército Brasileiro toda a ajuda no aspecto investigativo porque as polícias estaduais têm muito mais legitimidade e até experiência nesses casos para poder fazer um trabalho em conjunto para recuperar essas armas”, disse o secretário.

Logo que o furto foi constatado, Derrite pediu análise da “Muralha Eletrônica Paulista”, sistema que reúne as câmeras de monitoramento do Estado, para verificar registros de carros e pessoas que passaram pelas vias próximas ao local do crime.

Até o momento, a Secretaria de Segurança não recebeu nenhum pedido oficial de apoio do Exército Brasileiro. Como furto ocorreu dentro de um quartel, cabe às Forças armadas a instauração de um Inquérito Policial Militar.

