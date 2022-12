Secretária-geral do Itamaraty de Lula será a primeira mulher no cargo

A embaixadora do Brasil na Romênia, Maria Laura da Rocha, foi anunciada nesta quarta para a secretaria-geral do Itamaraty. Ela é a primeira mulher a ocupar o segundo posto mais importante do Ministério das Relações Exteriores e o cargo mais alto da carreira diplomática. Maria Laura está no ministério desde o final dos anos 1970 e foi chefe de gabinete de Celso Amorim nas gestões do petista.

Mulher negra, a diplomata atende a requisitos de paridade de gênero e raça divulgados durante a campanha, mas questionados após os primeiros anúncios para cargos do novo governo Lula, que até agora anunciou quatro homens como ministros e a cantora Margareth Menezes para o Ministério da Cultura.

“A embaixadora Maria Laura não precisa de apresentações. É uma diplomata experimentadíssima, já foi chefe de gabinete de ministros de Estado, já foi embaixadora na Unesco, na FAO, e atualmente está na Romênia. Além de tudo é uma amiga pessoal e pessoa com grande experiência profissional”, disse o futuro chanceler, Mauro Vieira.

Vieria anunciou o nome de Maria Laura nesta quarta-feira, quando também anunciou o nome de Ricardo Monteiro como chefe de gabinete no comando do Itamaraty.