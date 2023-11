Sebrae blinda sua marca no INPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Responsável pelas políticas de competitividade para as micros e pequenas empresas no país, o Sebrae teve sua marca reconhecida recentemente pelo INPI com o status de Alto Renome, o que impede o registro de nomes similares para qualquer tipo de produto.

Para obter o reconhecimento, o Sebrae entregou ao INPI uma pesquisa realizada pela K+G Cesário Pareceres e Pesquisas, mostrando que 97,9% dos brasileiros conhecem o Sebrae, o que equivale ao reconhecimento de mais de 161 milhões de brasileiros acima dos 16 anos.

Além disso, levando-se em conta outros recortes, o Sebrae é conhecido por 100% das pessoas das classes A e B, 100% daqueles que têm ensino superior ou pós-graduação e 100% das pessoas com idade acima de 60 anos.