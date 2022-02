Se sair, acordo entre Paes e Lula custará a candidatura de Freixo no Rio

Eduardo Paes (PSD) disse em uma entrevista a uma revista ligada ao PT que daria apoio à candidatura de Lula à presidência no primeiro turno das eleições deste ano caso o petista retribuísse o gesto e apoiasse, também no primeiro turno, o seu pré-candidato ao governo do Estado, o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz.

“É obvio que há [a possibilidade de apoiar a candidatura de Lula no primeiro turno]. Todos os sinais que eu dei foram nesse sentido. Nas minhas entrevistas, eu mais parecia uma mulher traída, reclamando por ter sido abandonada. Ou o homem traído, né? É melhor. Deixa o Lula ser a mulher da relação. Eu parecia o homem traído dizendo: sou corno. Mas claro que há essa possibilidade. O presidente Lula é uma pessoa que tenho uma relação de carinho, amizade e respeito. Foi corretíssimo comigo quando fui prefeito”, disse Paes à revista petista, em fala reproduzida nesta quarta pelo jornal O Globo.

Durante a entrevista, Paes não contou, porém, que esse possível apoio tem condições. Para o prefeito topar pedir votos para Lula, com quem teve uma reunião na semana passada em São Paulo, o presidenciável terá que abrir mão de apoiar o deputado Marcelo Freixo (PSB), que também tem planos de concorrer ao Palácio Guanabara. Segundo o Radar apurou, Paes só fecharia um acordo no primeiro turno se fosse pra ter a exclusividade do apoio do petista ao seu candidato.

Isso significaria um golpe de morte na candidatura de Freixo que, no momento, se fia principalmente na sua relação de proximidade com os caciques petistas e no endosso do ex-presidente ao seu nome na corrida no Rio.

Paes voltou para seu terceiro mandato à prefeitura depois de bater Marcelo Crivella no segundo turno das eleições de 2020. Na ocasião, ele abocanhou 64% dos votos válidos, tendo recebido cerca de 1,6 milhão de votos. Esse é um dos motivos pelos quais o político é considerado um dos principais cabos eleitorais do Estado neste ano.

Lula vai ao Rio nesta semana para uma bateria de agendas com artistas e dirigentes petistas locais. Não há previsão de encontro com Eduardo Paes.