Se o PSD tiver candidato ao Planalto, será Ratinho Junior, diz Kassab

Entrevistado nesta terça no Ponto de Vista, programa comandado por Marcela Rahal em VEJA, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que o governador do Paraná, Ratinho Junior, tem condições de ser o candidato da sigla ao Planalto em 2026.

“Se o PSD tiver candidato ao Planalto, será o governador Ratinho. É muito bem avaliado, é jovem, se colocou nessa posição para que seja refletida sua candidatura. É uma questão muito bem definida no partido”, disse Kassab.

Em agosto, durante um evento no Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense, Ratinho Junior foi aclamado como presidenciável pela plateia e gostou de vestir esse personagem.

A construção de uma candidatura do PSD, no entanto, esbarra nas dificuldades do próprio partido, que abriga políticos de diferentes vertentes políticas. A sigla, em outras eleições, não lançou candidato ao Planalto para poder ficar livre, por exemplo, para fechar alianças mais amplas nas disputadas estaduais.

Em 2018, por exemplo, o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, precisou deixar o PSD para disputar o Planalto pelo MDB, já que os colegas do antigo partido eram contra sua candidatura, os gastos que ela poderia representar ao fundo partidário e as limitações que ofereceria na negociação de alianças. Meirelles disputou o Planalto, não levou, e mais tarde voltou ao PSD.