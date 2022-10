‘Se o pastor quiser fazer política, que vá para a rua’, diz Lula

Atualizado em 19 out 2022, 12h08 - Publicado em 19 out 2022, 12h05

Lula (PT) divulgou uma carta de compromisso com os eleitores evangélicos nesta quarta-feira em São Paulo. O documento foi lido pelo ex-ministro petista Gilberto Carvalho em evento com a presença de lideranças políticas e religiosas.

Após a leitura da missiva, Lula discursou brevemente e criticou a atuação de pastores que utilizam o seu poder junto aos fiéis para influenciar o voto em Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente disse que defende o direito de pastores e padres se envolverem com política, mas criticou o uso de templos e locais sagrados para este fim.

“A pessoa pode querer escolher o Bolsonaro para presidente, não tem nenhum problema, mas a pessoa não pode mentir. A pessoa tem que evocar as qualidades para defender [o seu candidato]. Eu defendo que as pessoas participem de política, mas se um pastor quer fazer política, ele que vá para a rua fazer política. Ele não pode ir para a igreja fazer política. Se um padre quiser fazer política, ele que faça política, mas não tire proveito do altar para fazer isso. Saia, vá para a rua fazer política. Vá defender ou questionar quem quiser. Porque a gente precisa ensinar a sociedade brasileira a tomar as decisões corretas. Eu faço política há mais de cinquenta anos quando comecei no sindicato e eu nunca vi a quantidade de ódio estabelecido nesse país por conta das mentiras mais absurdas possíveis”, disse Lula.

Pouco antes, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), uma das que convenceu Lula a redigir a carta aos evangélicos, condenou a politização da religião que permeou o debate eleitoral para presidente. “Não vai prosperar a divisão na Igreja do Senhor”, disse ela.