‘Se não sou eu, esse Brasil tava uma desgraça’, diz Bolsonaro a apoiadores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Durante conversa com apoiadores nesta quinta-feira antes de seguir para a cerimônia de despedida de ministros do governo, Bolsonaro se irritou com pergunta sobre Alexandre de Moraes e disparou: “Se não sou eu, esse Brasil tava uma desgraça”.

Questionado sobre a possibilidade de impeachment do ministro do STF, respondeu: “Não vamos discutir esse assunto aqui. Entendeu o recado? Não vamos discutir isso aqui (…) Aqui é pra conversar com a população, não é pra tratar de política aqui”, disse Bolsonaro.

A resposta gerou alvoroço entre os próprios apoiadores, que começaram um bate-boca com o indivíduo que fez a pergunta.

Desde que o deputado Daniel Silveira declarou guerra a Moraes, por ter determinado o uso de tornozeleira eletrônica contra ele, as redes voltaram a ficar coalhadas de ataques contra o ministro do STF.