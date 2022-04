Se eleito, Lula promete revelar segredos que Bolsonaro quer esconder

Lula disse nesta terça-feira que caso seja eleito presidente neste ano ele poderá derrubar os decretos de sigilo de 100 anos impostos pelo governo para informações sobre o Jair Bolsonaro e sua família. Durante entrevista a blogueiros de esquerda, Lula disse que o governo Bolsonaro é refém dos interesses do Congresso Nacional.

Segundo Lula, Bolsonaro “vive de favor”, governa por meio de decretos para atender interesse de terceiros e concede “indulto fora de hora”. “Qualquer presidente eleito hoje com o orçamento secreto terá muita dificuldade de governar. Nunca antes na história do país tivemos um presidente tão rastejante diante do Congresso Nacional que nem o Bolsonaro. Ele não tem força nenhuma. Nem o orçamento que é uma coisa do presidente executar ele executa. Quem executa é o presidente da Câmara e do Senado”, disse Lula, que prosseguiu.

“Ele vive de favor, fazendo decreto lei, fazendo indulto fora de hora, transformando qualquer coisinha que os filhos dele façam em sigilo de 100 anos. Tudo é sigilo de 100 anos. Mas se preparem que nós vamos dar um jeito nisso.”