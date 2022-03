Se eleito, Bolsonaro diz que Tereza Cristina seguirá na Agricultura

Ao participar de um evento da bancada ruralista nesta semana, Jair Bolsonaro anunciou aos líderes do agronegócio que pretende manter a atual ministra da Agricultura no cargo.

Tereza Cristina anunciou no início da semana, na imprensa do Mato Grosso do Sul, que irá disputar uma vaga no Senado. Ela deixará a pasta no fim do mês.

Bolsonaro se derreteu pela deputada: “Digo a vocês, hoje a Tereza é minha deputada-ministra. No próximo mandato, será minha ministra-senadora”.