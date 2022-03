Se dependesse das mulheres, não haveria guerras no mundo, diz Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro tem taxas elevadas de rejeição junto ao eleitorado feminino. Nesta terça, quando é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, ele participou no Planalto do lançamento de três programas do governo federal voltados para a atenção à mulher e para o empreendedorismo feminino.

O evento teve discursos de mulheres do primeiro escalão do governo federal, como a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, a ministra da Família, Damares Alves, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda.

A primeira dama Michelle também discursou na solenidade e disse que Bolsonaro é o “presidente mais cor de rosa do mundo” em razão da participação feminina em seu governo. A transmissão da TV Brasil deu um close para mostrar seus olhos marejados do mandatário nessa hora.

Além de Bolsonaro, dois homens falaram no encontro, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Bolsonaro chegou com uma gravata azul e trocou por uma rosa antes de subir ao púlpito.

Assim que assumiu o microfone para fazer seu discurso, ele fez um elogio às mulheres, sem antes, contudo, cumprimentar seus interlocutores mais frequentes. “Primeiro, senhores militares, se dependêssemos das mulheres não teríamos guerra no mundo”, disse.

Ele também lembrou da sua mãe, Olinda, morta em janeiro deste ano, que trabalhou como doceira para ajudar na renda da casa com sete filhos. “Impossível cada um de nós nesse dia não lembrarmos daquelas que foram as mais importantes em nossas vidas, as nossas mães”.