SC é o melhor estado para jovens no mercado de trabalho

Os números divulgados nos últimos dias pelo IBGE mostram que Santa Catarina, além de ter o menor desemprego do Brasil, se transformou no estado mais favorável para os jovens no mercado de trabalho, inclusive no que diz respeito à renda.

Para quem tem de 20 a 29 anos, a renda média do trabalho é de 2.393 reais, a mais alta do país nessa faixa etária. Em segundo e terceiro lugares aparecem São Paulo (2.392 reais) e Distrito Federal (2.344 reais), únicos a também romperem a barreira dos 2.300 reais.

Em Santa Catarina, no entanto, é muito mais fácil para os jovens se inserirem no mercado de trabalho. No DF, a taxa de desemprego das pessoas de 20 a 29 anos, de 15,3%, é três vezes maior do que a catarinense nessa mesma faixa, de 5,1%. A de São Paulo é 12,4%.

É justamente nessa faixa etária que Santa Catarina mais se destaca em relação aos outros estados brasileiros – a maioria deles com taxas de desemprego acima de 13%, e dois deles, Bahia e Rio Grande do Norte, acima de 20%. Os dois estados vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul, têm 9% de desempregados na faixa de 20 a 29 anos.

O governador catarinense, Carlos Moisés, explica que continuar com a política de investimentos em bolsas de estudo trará mais resultados positivos no futuro. “Criar as condições para que os jovens possam se qualificar e levar renda às suas famílias é o caminho mais seguro para obter resultados positivos em várias áreas. Santa Catarina já tem a menor desigualdade de renda do país e precisamos seguir ampliando as oportunidades para todos”, afirma.

