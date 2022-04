SC deve passar o RJ e assumir o terceiro lugar em PIB per capita

O “pódio” do PIB per capita historicamente sempre foi ocupado pelas mesmas três unidades da Federação: Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Neste ano, no entanto, deve ocorrer uma mudança: Santa Catarina deve desbancar o estado fluminense no terceiro lugar.

A ascensão catarinense será confirmada em novembro, quando o IBGE divulgará o PIB dos estados referentes a 2020, ano em que praticamente todos os indicadores econômicos de SC superaram os do RJ.

Os dados do PIB dos estados e municípios são sempre divulgados pelo IBGE com um retardo de aproximadamente dois anos. Em 2019, Santa Catarina já havia praticamente empatado com o Rio de Janeiro – a diferença foi de menos de R$ 100. Nos anos seguintes, no entanto, a situação econômica dos catarinenses foi muito melhor.

