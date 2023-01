Saulo Moura da Cunha é nomeado diretor-adjunto da Abin

O oficial de Inteligência Saulo Moura da Cunha foi nomeado diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência. Ele exercerá a direção da instituição até que o diretor-geral escolhido pelo governo Lula seja aprovado em sabatina no Senado.

Servidor de carreira, Cunha entrou na Abin em 1999 e exerceu diferentes funções. Foi adido de Inteligência no Japão, diretor do Departamento de Contraterrorismo e diretor do Departamento de Integração do Sistema Brasileiro de Inteligência.

O diretor-adjunto foi ainda designado para coordenar as ações de Inteligência dos Grandes Eventos no Brasil, como os Jogos Olímpicos Rio 2016 e a Copa do Mundo de 2014.

Antes de ser nomeado para integrar o Grupo Técnico de Inteligência Estratégica da equipe de transição do novo governo, em 1º de dezembro de 2022, ele exercia o cargo de coordenador-geral de Relações Institucionais e Comunicação Social da Abin.