São Paulo vai sediar a maior feira de música do país em agosto

A partir de 29 de agosto, a cidade de São Paulo vai sediar a feira Conecta + Música & Mercado, que vai reunir criadores, empresários artísticos, produtores culturais e empresas que fornecem soluções para o mercado musical na América Latina.

O evento terá como participantes negociantes de shows, produtores musicais, locadores de equipamentos de áudio, iluminação e vídeo, especialistas em direitos autorais, lojistas, startups e todos aqueles que moldam o cenário econômico da música.

“É um espaço onde as últimas tendências, produtos e soluções são lançados e descobertos, tornando-se o epicentro da inovação musical e tecnológica”, afirma Daniel Neves, idealizador do evento e presidente da Associação Nacional da Indústria da Música, a Anafima.

Este ano, a feira contará com duas vezes mais pavilhões em comparação a 2023, abrigando um total de 163 expositores, incluindo 30 internacionais, e stands das principais marcas do ramo: Yamaha, Ibanez, Pearl, Grestch, Takamine. Além das exposições, haverá palestras sobre aspectos técnicos, criativos e de gestão no universo musical.

Produtor que trabalhou com os Rolling Stones e responsável por sucessos de Anitta e Jão, Projota e MC Guimê, Marcelinho Ferraz vai palestrar no evento, que acontecerá no Transamérica Expo Center. Sócio da Head Media, ele falará sobre pós-produção e mixagem.