São Paulo recebe evento de empreendedorismo e liderança voltado a mulheres

Acontece nesta quinta, 17, em São Paulo, o ‘Women Entrepreneur Forum’, encontro global de mulheres líderes e empreendedoras organizado pela Fecomercio-SP e outras entidades.

O evento, que abordará temas como saúde, finanças, negócios e inovação, terá a presença de empresárias que se destacaram atuando no terceiro setor, na política e no poder público. Em pauta, serão apresentadas iniciativas que favoreçam as mulheres no ambiente de negócios, tendo em vista as melhores práticas internacionais.

Entre as convidadas, estão a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil; a empresária e apresentadora de TV Cristiana Arcangeli e a vice-presidente da Caixa Econômica Federal Thays Cintra Vieira.

Uma das iniciativas a ser apresentada será a campanha ‘Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica’, que incentiva mulheres vítimas de ameaças, abusos e agressões a pedir ajuda através de um “X” vermelho na palma da mão.

O projeto também se tornou programa de cooperação previsto em lei federal e nas legislações de dezoito estados, além do Distrito Federal.