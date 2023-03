São Paulo busca tecnologia israelense de sirenes para alertar sobre chuvas

Secretário de Negócios Internacionais de Tarcísio de Freitas em São Paulo, Lucas Ferraz se reuniu nesta semana com o cônsul-geral de Israel, Rafael Erdreich, para tratar de uma possível parceria na prevenção de desastres como o ocorrido no litoral norte paulista.

A ideia é que Israel possa compartilhar com o governo de Tarcísio as melhores práticas na utilização de alarmes sonoros, que poderão ser replicadas em regiões com risco de deslizamento e chuvas fortes no estado.