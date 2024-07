São Paulo bate recorde de empresas abertas no estado no primeiro semestre

Mais de 174.000 empresas foram abertas em São Paulo no primeiro semestre deste ano, o maior número registrado pela Junta Comercial do Estado desde 1998. O número supera em 14,7% o recorde dos primeiros seis meses de 2023, com mais de 152.000 novos negócios.

O governador Tarcísio de Freitas atribui o resultado a otimização do gasto público, que segundo ele, gera mais investimentos e oportunidades ao longo da sua gestão.

“Nossas ações, em especial do programa São Paulo na Direção Certa, tem o objetivo de tornar a estrutura do estado mais eficiente, competitiva e indutora do desenvolvimento”, diz o governador, enaltecendo o programa lançado em maio com medidas para redução de despesas e aumento de arrecadação.

Na mesma linha, o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado de SP, Jorge Lima, disse que as ações do governo têm impacto direto na geração de emprego e renda.

“Esse recorde de novas empresas é um reflexo na melhora do ambiente de negócios e da força produtiva do nosso estado”.

Na capital, também houve um aumento expressivo de novos negócios, e assim como no Estado, registrou o maior número de empresas abertas no primeiro semestre nos últimos 26 anos. Foram 82.275 registros, um aumento de 22,1% em comparação ao mesmo período de 2023.