São João de Caruaru movimenta mais de R$ 660 milhões

Nos últimos 75 dias, a tradicional festa de São João de Caruaru movimentou 668 milhões de reais, segundo dados divulgados pelo evento. Cerca de 3,7 milhões de pessoas passaram pela festa.

Ainda de acordo com dados do evento, que teve início em 19 de abril, mais de 25.000 artistas participaram das festividades, sendo 83% da própria cidade de Caruaru. Além disso, foram recolhidas mais de 60 toneladas de material reciclável.

“As tradicionais festas de São João representam um período de grande alegria para o povo brasileiro. Buscamos potencializar essa diversão que as celebrações oferecem, a partir de ações exclusivas que teremos nas quatro festas que patrocinamos, tanto em São Paulo quanto na região Nordeste, onde o apelo popular em torno dessas tradições também se destaca”, diz Marcela Campos, vice-presidente do Grupo Esportes da Sorte, que foi patrocinadora oficial de quatro festas com temática de São João, nas cidades de Votorantim (SP), Caruaru (PE), Recife (PE) e Campina Grande (PB).