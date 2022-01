Santander vai vender agências desocupadas em São Paulo

O Santander venderá 16 imóveis comerciais em São Paulo, no Rio e em mais oito estados por meio de um leilão online às 11hs do próximo dia 17. A oferta inclui bens ocupados e desocupados, como antigas agências do banco, prédios, galpões, salas comerciais e fazendas.

Entre os imóveis a serem leiloados está uma antiga agência do Santander no centro de São Paulo, cujo lance inicial no terreno de 536 metros quadrados é de 5,7 milhões de reais. Em Guarulhos (SP), outra agência desocupada do banco será ofertada para lances a partir de 5,8 milhões de reais no terreno de 378 metros quadrados.

Para participar do leilão é preciso se cadastrar no site da casa de leilões paulista Zukerman e se habilitar para dar lances. Além de Rio e SP, há imóveis a serem vendidos no Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Segundo o leiloeiro, o pagamento pode ser à vista, financiado mediante aprovação ou parcelado em até 60 vezes, com sinal mínimo de 20%.