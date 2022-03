Santa Cruz divulga data de filiação ao PSD para concorrer ao governo do RJ

O ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz é a aposta de Eduardo Paes e de seu grupo político no PSD para a disputa ao cargo de governador do Rio nas eleições deste ano. Santa Cruz divulgou nesta terça que irá se filiar ao partido no próximo domingo.

O convite para a filiação é feito em nome de Paes, que é o presidente estadual do PSD. Adversário de Santa Cruz na corrida eleitoral observaram, contudo, que nem o prefeito do Rio e nem os perfis oficiais do partido nas redes fizeram publicações com o anúncio.

A falta de confete digital, disseram rivais do advogado, seria sinal de que o partido não leva ainda tão a sério a sua candidatura. Apesar da projeção nacional no comando da OAB, Santa Cruz ainda é desconhecido da população fluminense.

Na tarde desta terça, o ex-dirigente da Ordem começa a sua pré-campanha, ao lado de Marcelo Calero, secretário de Paes e deputado federal do Cidadania licenciado do cargo. Os dois farão uma visita a Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio.

Santa Cruz ainda não tem coordenador de campanha, marqueteiro ou assessor de imprensa. Já há pessoas apalavradas, mas a previsão, segundo o Radar apurou, é que esses profissionais entram em definitivo no barco em finais de abril ou início de maio.