Santa Catarina dará auxilio de R$ 6,2 mil para estudantes

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (Republicanos), divulgou que sua gestão irá conceder aos alunos de baixa renda da rede pública do estado um auxílio de 6.250 reais por ano para arcar com despesas para manter as crianças na escola. O valor será dividido em 11 parcelas mensais de 568 reais, retroativas a fevereiro.

O benefício valerá para alunos do ensino médio e também os da modalidade de Educação para Jovens e Adultos cujas famílias estão inscritas no Cadastro Único do governo federal. Cada família poderá ter até dois estudantes recebendo o auxílio. O objetivo da iniciativa é reduzir a evasão escolar.