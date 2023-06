Sanofi vai bancar bolsas e contratar estudantes da Zumbi dos Palmares

A farmacêutica francesa Sanofi realizou uma pesquisa em cinco países (Brasil, França, Japão, Reino Unido e Estados Unidos) sobre as experiências de grupos minorizados com os sistemas de saúde. A maioria das pessoas teve alguma experiência de saúde negativa, levando a baixos níveis de confiança.

Por isso, resolveu promover ações afirmativas com investimento de 50 milhões de euros até 2030. Nesta semana, lança aqui no país parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares para bolsas de estudo em cursos de Direito, Publicidade e Propaganda e Administração, para mulheres e homens pretos ou pardos.

Os bolsistas ainda irão trabalhar como estagiários da Sanofi no Brasil, com suporte no desenvolvimento, orientação e oportunidade de vagas efetivas ao final do programa, além de troca com bolsistas dos outros países do programa. Essa primeira turma de bolsistas terá 10 pessoas, com programação para repetir o programa rotineiramente.

