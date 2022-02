Salvador terá show de Carnaval com Gabi Amarantos e Carlinhos Brown

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Gaby Amarantos comandará um Carnaval diferente em Salvador. Ao lado de Carlinhos Brown, Xanddy, Lia de Itamaracá, Larissa Luz e os blocos Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Didá, a musa estará no espetáculo Paredão Tropical, no dia 27, a partir das 20h45.

O show ao vivo no Multishow — e no YouTube, Facebook e Twitter da marca Devassa — ocupará 100 janelas de um prédio histórico na capital baiana.

“Paredão Tropical” também ganhará especial no dia 5 de março nas afiliadas da Rede Globo nos estados do Pará (14h10), Alagoas (14h50), Ceará (14h50), Maranhão (14h50), Sergipe (14h50), Piauí (14h50), Pernambuco (14h50), Paraíba (14h50) e Rio Grande do Norte (14h50), além da Bahia (23h).